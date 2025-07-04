Генменеджер «Флориды» о контрактах Маршанда, Беннетта и Экблада: «Я ничего не делал. Это на 100% было желанием ребят остаться частью того, что они создали»
Билл Зито прокомментировал работу «Флориды» в межсезонье.
Действующие обладатели Кубка Стэнли продлили соглашения с Сэмом Беннеттом, Брэдом Маршандом, Аароном Экбладом и Томашем Носеком.
«Я ничего не делал, это все ребята. Нет никакой серой зоны. Это на 100 процентов было желанием тех ребят остаться частью чего-то, что они создали.
Мы поэтично отзывались о команде и коллективе, которым они стали. Это отличный пример того, что это значит для них», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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