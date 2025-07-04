Генменеджер «Флориды» о контрактах Маршанда, Беннетта и Экблада: «Я ничего не делал. Это на 100% было желанием ребят остаться частью того, что они создали»

Билл Зито прокомментировал работу «Флориды» в межсезонье.

Действующие обладатели Кубка Стэнли продлили соглашения с Сэмом Беннеттом , Брэдом Маршандом , Аароном Экбладом и Томашем Носеком .

«Я ничего не делал, это все ребята. Нет никакой серой зоны. Это на 100 процентов было желанием тех ребят остаться частью чего-то, что они создали.

Мы поэтично отзывались о команде и коллективе, которым они стали. Это отличный пример того, что это значит для них», – сказал генеральный менеджер «Флориды » Билл Зито .

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