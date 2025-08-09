Овечкин о бане России: «Когда нас вернут, мы будем болельщиками – смотреть за молодым поколением»

Александр Овечкин заявил, что будет болельщиком, когда Россию вернут на турниры.

Сегодня в Мытищах состоялся хоккейный гала-матч звезд спорта и шоу-бизнеса в рамках детского турнира Ovi Cup.

– Ждете возвращения спортсменов на международную арену?

– Когда нас вернут, мы будем болельщиками, смотреть за молодым поколением.

– Попробуем сыграть еще, – сказал Вячеслав Фетисов .

– Через 15 лет, – добавил 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

Овечкин о целях на сезон: «Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли. Готовимся с позитивом и хорошим настроением»