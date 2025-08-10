Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»

Игорь Кравчук сказал, что качество жизни в Канаде и США снизилось за 30 лет.

– 2024 год вы в основном провели в Канаде и США. Ваши впечатления.

– Что скрывать, в начале девяностых годов мы, первые легионеры НХЛ , были в приятном шоке от того, что видели в Канаде и США. Особенно на фоне России, которая переживала сложные, переходные времена.

С сожалением вынужден констатировать, что спустя 30 лет многое изменилось. В Канаде и США появилось много внутренних проблем и напряжений, стандарты и качество жизни – если обобщать – заметно снизились. Россия, наоборот, за эти тридцать лет прошла большой путь. Понятно, что проблем тоже много, но тенденция очевидна.

Был на последнем Кубке мира на матче США и Канады. Я вам скажу, что канадские болельщики очень агрессивно освистывали американский гимн. Политики занимаются тем, что, пытаясь удержать рейтинги, противопоставляют одну страну другой.

Тридцать лет назад не мог представить себе, что внутри Северной Америки появятся такая агрессия и такое недовольство, – сказал двукратный олимпийский чемпион.