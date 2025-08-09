Фетисов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Сколько Байден понаделал, нам еще расхлебывать и расхлебывать. Это только слова, никто не дал бы этого сделать»

Вячеслав Фетисов отреагировал на желание Джо Байдена исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Сколько понаделал Байден, нам еще расхлебывать и расхлебывать.

Никто бы ему не позволил это сделать. НХЛ – независимый бизнес‑проект, и не просто так они долгие годы приглашают к себе российских звезд хоккея, начиная с наших времен и заканчивая Овечкиным , который побил рекорд Гретцки. Бобровский , который пришел с российским флагом на чемпионский парад…

Конечно, это только слова. Никто бы этого сделать Байдену не дал», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Администрация Байдена рассматривала исключение Овечкина и других россиян из НХЛ для давления на Путина перед обменом заключенными (Wall Street Journal)