Фетисов о том, что «Локомотив» не позвал Никитина на парад: «Адекватная реакция клуба. Все логично, никаких обид не должно быть. Ему надо было доработать контракт»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что «Локомотив» не позвал Никитина на парад.

В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб, с которым выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб.

3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива », штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина клуб оказался сильнее «Трактора» (4-1 в серии). Пятый матч между командами состоялся 21 мая.

«При всем уважении к Игорю Никитину такое решение «Локомотива» угадывалось, все логично, никаких обид не должно быть. Со стороны «Локомотива» реакция понятная и адекватная.

Было понимание того, что такое могло произойти, и не просчитывать этот вариант было невозможно. Не стоит говорить, правильно ли или неправильно сделал «Локомотив». Он сделал так, как посчитал нужным. Наверняка есть разговоры по этому поводу.

С точки зрения спортивного принципа и морали Никитину, по моему мнению, надо было доработать этот контракт, а потом уже принимать решение. Разговоры об этом шли, Игорь был у меня на программе. Я был рад услышать его правила жизни, об игре, и такой вопрос я задавать не стал, тогда все это было слухами», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Локомотив» не сделал чемпионские перстни Никитину и его штабу. Тренеры перешли в ЦСКА в межсезонье («Матч ТВ»)

«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?