Мэттью Ткачак пропустит 2-3 месяца, если перенесет операцию в межсезонье. Форвард «Флориды» пока не принял решение

Мэттью Ткачак может пропустить 2-3 месяца, если перенесет операцию в межсезонье.

По словам 27-летнего форварда «Флориды», он все еще не принял решение по данному вопросу. В июле он говорил , что ему необходимо пройти обследования, чтобы определиться.

Напомним, что американец играл в Кубке Стэнли с разрывом приводящей мышцы бедра и спортивной грыжей. Перед началом плей-офф Ткачак не был уверен, сможет ли он сыграть.

«Если будет операция, то я точно пропущу 2 или 3 месяца. Но на данный момент решение еще не принято», – сообщил Ткачак.

В минувшем сезоне Мэттью стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерс». Летом он женился, а также попал на обложку игры NHL 26 от EA Sports.

Отметим, что в сезоне-2025/26 будут действовать условия текущего коллективного соглашения. «Флорида» сможет отправить форварда в список травмированных на долгий срок и высвободить средства в платежной ведомости без ограничений , предусмотренных новым договором.