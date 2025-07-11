Ткачак о межсезонье «Флориды»: «Потрясающе, что игроки готовы остаться за меньшие деньги. Южная Флорида – лучшее место для хоккея»
«Флорида» выменяла обоих игроков на дедлайне в прошлом сезоне. Маршанд продлил контракт с клубом на шесть лет.
«Мне очень понравилось это решение. Я знал, что он и Джонс помогут нам преодолеть трудности. Теперь они здесь на следующие пять лет, Маршанд даже на шесть.
Это два человека, вписывающихся в культуру клуба и являющихся связующим звеном. Нам повезло.
Мне кажется забавным, что хоккеисты хотят играть в хоккей в Южной Флориде и готовы остаться за меньшие деньги. Это потрясающе, здесь лучшее место для игры в НХЛ.
Надеюсь, мы не остановимся на двух Кубках Стэнли», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак в интервью Edgewood Tahoe.
Ткачак о том, жаль ли ему «Эдмонтон»: «Никого не жалею. Всем было наплевать на «Флориду», когда мы проиграли «Вегасу»