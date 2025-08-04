Форвард «Флориды» Ткачак на фоне травм пропустит начало сезона НХЛ и вернется к Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)
Мэттью Ткачак, скорее всего, пропустит начало нового сезона НХЛ.
После завершения плей-офф в прошлом сезоне, когда «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, нападающий команды сообщил, что играл с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей.
«Думаю, в какой-то момент мы узнаем, что Мэттью Ткачак пропустит начало сезона. Полагаю, что он вернется как раз к Олимпиаде. Для него это важный турнир.
Но я думаю, что он пропустит начало сезона и какое-то время после этого», – заявил журналист Эллиотт Фридман.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
