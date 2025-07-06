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Ткачак о здоровье: «Требуется ли операция летом – не знаю. Нужно пройти обследования, на это уйдет несколько недель»

Мэттью Ткачак заявил, что пока не уверен, потребуется ли ему операция летом.

«Пока сам не знаю. Сначала надо пройти обследования и понять, нужна ли она вообще. На это уйдет несколько недель. Примерно 50 на 50. Не знаю, будет ли это обычное межсезонье или нет. Надеюсь, что да.

Но просто сразу идти на операцию, не посоветовавшись с врачами и не обсудив со всеми – неправильно. У меня есть еще пара недель, чтобы окончательно определиться», – сказал форвард «Пантерс» Мэттью Ткачак в интервью Miami Herald. 

Напомним, что 27-летний нападающий играл в Кубке Стэнли с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей. Перед началом плей-офф Ткачак не был уверен, сможет ли он сыграть.

В Кубке Стэнли нападающий набрал 23 (8+15) очка за 23 матча при полезности «плюс 8».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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