Дацюк о карьерных планах на ближайшие 3-5 лет: «Так далеко не смотрю. Тренер – очень тяжелая работа. Мне нравится работа с детьми, у меня есть шанс помогать «Автомобилисту»

Павел Дацюк ответил на вопрос о планах на будущее.

В данный момент экс-хоккеист сборной России является руководителем молодежного направления в «Автомобилисте ».

– Возвращение в «Автомобилист». Какие были чувства, Паша, при возвращении обратно домой, там, где ты начинал как мальчишка во дворе? Как поменялся город, как поменялись люди, как поменялся клуб? Какие были чувства у тебя, когда ты сказал: «Я хочу закончить там, где я начинал»? И ты это сделал, сдержал свое слово. Как все это для тебя проходило?

– Ну, город менялся, я все-таки присутствовал, каждое лето я видел, как город наш меняется. Раньше еще у нас были тяжелые времена у клуба, до нынешних времен. Сейчас вроде все хорошо наладилось, теперь клуб обрел новую арену, хорошую арену, у клуба стабильное финансирование. Клуб растет и, надеюсь, он добьется своей мечты, выиграет Кубок Гагарина.

Когда я приезжал только в первые годы еще со СКА туда, конечно, меня манило, хотел домой, там включали разные песни «Возвращайся». Так что это, конечно, было очень...

Чувство, когда мы играли с «Автомобилистом», я играл за СКА и при счете 1:1, или 2:1, мне доверили буллит, и это чувство…Ты бьешь буллит, и оно такое – вроде ты играешь за команду, тебе надо забивать, но ты бьешь своей команде, и вот это все чувство… Не знаешь, такая нерешимость, на какой ты стороне, оно… Так я переживал за этот буллит. Забил бы – переживал бы, что забил, не забил бы – переживал бы, что не забил. Но я сделал правильный выбор, я не забил этот буллит, и меня взяли в команду потом (смеется).

А так команда… Чувство… Очень здорово поиграть за свою команду. Я понимаю, что так получилось, что я приехал уже в возрасте. Пораньше у меня не получилось приехать, по стечению обстоятельств тоже.

– Но ты счастлив в этом городе.

– Я доволен, я рад, что я в родном городе, и у меня есть шанс помогать моей команде. Да, я не смог помочь команде выиграть Кубок, когда был на льду, но я буду помогать ей стараться выиграть, когда тут работаю.

– То есть, твое будущее связано все-таки с домом, с Екатеринбургом. Я знаю, что ты приезжал в Детройт, помогал, работал в лагере новичков. Это тоже очень сильный опыт. Я знаю, как ты относишься к семье, к детям, поэтому кем ты видишь себя в ближайшие 3−5 лет? Или так далеко не смотришь вперед?

– Ну, так, наверное, далеко не смотрю. Так, от года в год. Тренер – очень тяжелая работа. Я понимаю, если ты игрок, ты пришел на тренировку, потренировался и пошел отдыхать. А тренер… Ты должен быть там раньше, ты должен все подготовить. Они ушли, ты должен каждого уговорить потренироваться, поиграть еще, готовить план на следующий день. Еще не надо забывать, что на этой работе ты должен думать о своем здоровье, помнить о физической форме, ты должен быть примером для других, так что это очень тяжело.

Насчет менеджера, пока такого в голове не было. Мне нравится, чем я занимаюсь, у меня есть что передать ребятам, а теперь я работаю над тем, как это передать, чтобы было для них это более понятно. Ну и так же, как когда-то получалось, что кто-то дал мне шанс, попробовать дать какому-то ребенку воспользоваться этим шансом, хотя бы дать ему направление, где ты можешь этим воспользоваться.

Мне это нравится, надеюсь услышать какой-то обратный возврат, что я на правильном пути. А если будут какие-то изменения, мы будем к ним подстраиваться и решать это. Радостные или не радостные новости, – сказал Дацюк в интервью Игорю Ларионову.