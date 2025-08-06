  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дацюк о карьерных планах на ближайшие 3-5 лет: «Так далеко не смотрю. Тренер – очень тяжелая работа. Мне нравится работа с детьми, у меня есть шанс помогать «Автомобилисту»
0

Дацюк о карьерных планах на ближайшие 3-5 лет: «Так далеко не смотрю. Тренер – очень тяжелая работа. Мне нравится работа с детьми, у меня есть шанс помогать «Автомобилисту»

Павел Дацюк ответил на вопрос о планах на будущее.

В данный момент экс-хоккеист сборной России является руководителем молодежного направления в «Автомобилисте». 

– Возвращение в «Автомобилист». Какие были чувства, Паша, при возвращении обратно домой, там, где ты начинал как мальчишка во дворе? Как поменялся город, как поменялись люди, как поменялся клуб? Какие были чувства у тебя, когда ты сказал: «Я хочу закончить там, где я начинал»? И ты это сделал, сдержал свое слово. Как все это для тебя проходило?

– Ну, город менялся, я все-таки присутствовал, каждое лето я видел, как город наш меняется. Раньше еще у нас были тяжелые времена у клуба, до нынешних времен. Сейчас вроде все хорошо наладилось, теперь клуб обрел новую арену, хорошую арену, у клуба стабильное финансирование. Клуб растет и, надеюсь, он добьется своей мечты, выиграет Кубок Гагарина.

Когда я приезжал только в первые годы еще со СКА туда, конечно, меня манило, хотел домой, там включали разные песни «Возвращайся». Так что это, конечно, было очень...

Чувство, когда мы играли с «Автомобилистом», я играл за СКА и при счете 1:1, или 2:1, мне доверили буллит, и это чувство…Ты бьешь буллит, и оно такое – вроде ты играешь за команду, тебе надо забивать, но ты бьешь своей команде, и вот это все чувство… Не знаешь, такая нерешимость, на какой ты стороне, оно… Так я переживал за этот буллит.  Забил бы – переживал бы, что забил, не забил бы – переживал бы, что не забил. Но я сделал правильный выбор, я не забил этот буллит, и меня взяли в команду потом (смеется).

А так команда… Чувство… Очень здорово поиграть за свою команду. Я понимаю, что так получилось, что я приехал уже в возрасте. Пораньше у меня не получилось приехать, по стечению обстоятельств тоже.

– Но ты счастлив в этом городе.

– Я доволен, я рад, что я в родном городе, и у меня есть шанс помогать моей команде. Да, я не смог помочь команде выиграть Кубок, когда был на льду, но я буду помогать ей стараться выиграть, когда тут работаю.

– То есть, твое будущее связано все-таки с домом, с Екатеринбургом. Я знаю, что ты приезжал в Детройт, помогал, работал в лагере новичков. Это тоже очень сильный опыт. Я знаю, как ты относишься к семье, к детям, поэтому кем ты видишь себя в ближайшие 3−5 лет? Или так далеко не смотришь вперед?

– Ну, так, наверное, далеко не смотрю. Так, от года в год. Тренер – очень тяжелая работа. Я понимаю, если ты игрок, ты пришел на тренировку, потренировался и пошел отдыхать. А тренер… Ты должен быть там раньше, ты должен все подготовить. Они ушли, ты должен каждого уговорить потренироваться, поиграть еще, готовить план на следующий день. Еще не надо забывать, что на этой работе ты должен думать о своем здоровье, помнить о физической форме, ты должен быть примером для других, так что это очень тяжело.

Насчет менеджера, пока такого в голове не было. Мне нравится, чем я занимаюсь, у меня есть что передать ребятам, а теперь я работаю над тем, как это передать, чтобы было для них это более понятно. Ну и так же, как когда-то получалось, что кто-то дал мне шанс, попробовать дать какому-то ребенку воспользоваться этим шансом, хотя бы дать ему направление, где ты можешь этим воспользоваться.

Мне это нравится, надеюсь услышать какой-то обратный возврат, что я на правильном пути. А если будут какие-то изменения, мы будем к ним подстраиваться и решать это. Радостные или не радостные новости, – сказал Дацюк в интервью Игорю Ларионову. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
logoПавел Дацюк
logoКХЛ
logoСКА
logoАвтомобилист
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
1950 минут назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
3сегодня, 05:40
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
2сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
5 минут назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
20 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
42 минуты назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
1сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30