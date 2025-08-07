«Авангард» вывел Рашевского из состава. У форварда проблемы со здоровьем, он находится в Москве («Вброс по борту»)

«Авангард» вывел Дмитрия Рашевского из состава из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

У форварда, за которого омичи выплатили «Динамо» компенсацию в размере около 120 млн рублей, выявлены проблемы со здоровьем. Сейчас хоккеист находится в Москве

В прошлом сезоне Рашевский провел 65 матчей за бело-голубых в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф у него 4 (1+3) балла в 16 играх.

Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй