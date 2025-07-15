Якупов об отдыхе на Кубе: «Никогда бы не вернулся туда, не понравились отель, сервис, еда. Было жесткое отравление, 25 человек пять дней влежку лежали – просто изо всех щелей»

Наиль Якупов рассказал о неудачном отпуске на Кубе.

«Пляжный вариант мне уже поднадоел. Я бы никогда не вернулся на Кубу. Мне там вообще не понравилось. Из плюсов: климат, солнце, вода – и все! Мне не понравился отель, сервис, еда. Мы очень сильно болели там.

Причем там самолет канадский прилетел. Люди были с Эдмонтона, Виннипега. Было очень жесткое отравление. Около 25 человек пять дней влежку лежали – просто изо всех щелей.

Поэтому эта страна мне никак не зашла. Туда бы я точно никогда не вернулся, наверное. Но кто знает», – сказал нападающий «Авангарда ».