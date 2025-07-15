Якупов об отдыхе на Кубе: «Никогда бы не вернулся туда, не понравились отель, сервис, еда. Было жесткое отравление, 25 человек пять дней влежку лежали – просто изо всех щелей»
Наиль Якупов рассказал о неудачном отпуске на Кубе.
«Пляжный вариант мне уже поднадоел. Я бы никогда не вернулся на Кубу. Мне там вообще не понравилось. Из плюсов: климат, солнце, вода – и все! Мне не понравился отель, сервис, еда. Мы очень сильно болели там.
Причем там самолет канадский прилетел. Люди были с Эдмонтона, Виннипега. Было очень жесткое отравление. Около 25 человек пять дней влежку лежали – просто изо всех щелей.
Поэтому эта страна мне никак не зашла. Туда бы я точно никогда не вернулся, наверное. Но кто знает», – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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