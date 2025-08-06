Сушинский о «Барысе»: «У Кравеца всегда получаются сильные команды. Клуб сможет забраться в плей-офф, думаю»
Максим Сушинский высказался о назначении Михаила Кравеца тренером «Барыса».
В прошлом сезоне казахстанский клуб занял последнее место в общей таблице по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Чего ждете в следующем сезоне от «Барыса»?
– У Кравеца всегда получаются сильные команды, наверное, и «Барыс» таким будет. Думаю, команда сможет забраться в плей‑офф, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости