Сушинский о «Барысе»: «У Кравеца всегда получаются сильные команды. Клуб сможет забраться в плей-офф, думаю»

Максим Сушинский высказался о назначении Михаила Кравеца тренером «Барыса».

В прошлом сезоне казахстанский клуб занял последнее место в общей таблице по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Чего ждете в следующем сезоне от «Барыса»?

– У Кравеца всегда получаются сильные команды, наверное, и «Барыс » таким будет. Думаю, команда сможет забраться в плей‑офф, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.