Корнилов про Кравеца в «Барысе»: «Он умеет выжимать максимум, посмотрим, с каким материалом будет работать. «Куньлунь» не попал в плей-офф, но выглядел симпатично при нем»

Кирилл Корнилов высказался о назначении Михаила Кравеца тренером «Барыса».

«Михаил Григорьевич – специалист достаточно опытный. Это специалист, который умеет находить общий язык с игроками любого калибра.

Я не могу сказать, почему «Барыс » пока что не подписывает игроков. Пока что там действительно народу не хватает. Там есть проблемы, оба вратаря восстанавливаются после травм.

Если говорить о перспективах, то разве мы многого ожидали от «Куньлуня » в прошлом году? Да, команда не попала в плей-офф, но периодически она выглядела очень симпатично.

Кравец – это специалист, который умеет выжимать максимум из того, что у него есть в распоряжении. Посмотрим, с каким материалом он будет работать», – сказал комментатор КХЛ ТВ.