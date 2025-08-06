Корнилов про Кравеца в «Барысе»: «Он умеет выжимать максимум, посмотрим, с каким материалом будет работать. «Куньлунь» не попал в плей-офф, но выглядел симпатично при нем»
Кирилл Корнилов высказался о назначении Михаила Кравеца тренером «Барыса».
«Михаил Григорьевич – специалист достаточно опытный. Это специалист, который умеет находить общий язык с игроками любого калибра.
Я не могу сказать, почему «Барыс» пока что не подписывает игроков. Пока что там действительно народу не хватает. Там есть проблемы, оба вратаря восстанавливаются после травм.
Если говорить о перспективах, то разве мы многого ожидали от «Куньлуня» в прошлом году? Да, команда не попала в плей-офф, но периодически она выглядела очень симпатично.
Кравец – это специалист, который умеет выжимать максимум из того, что у него есть в распоряжении. Посмотрим, с каким материалом он будет работать», – сказал комментатор КХЛ ТВ.
