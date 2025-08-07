Глотов о Петербурге: «Сын здесь родился, это наш дом. В Москве большие расстояния, жить стало тяжело, приезжаем на несколько дней, не больше»

Нападающий Василий Глотов высказался о жизни в Петербурге и Москве.

По ходу сезона-2024/25 он перешел в «Трактор» из СКА .

– В межсезонье вы живете в Петербурге?

– Да. После перехода в СКА все устаканилось. Супруга из Ленинградской области, здесь родился сын. Это наш дом.

– В Москву не тянет?

– Нет. Там большие расстояния, жить стало тяжело. Родители там, приезжаем в столицу по делам или отдохнуть на несколько дней, но не больше, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .