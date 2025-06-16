Глотов о Ротенберге в СКА: «Были сплочения всякие разные: на батутах прыгали, в крокодила играли, выезжали за город. Организация на высшем уровне»

Василий Глотов рассказал о сплочениях в СКА при Романе Ротенберге.

– Можешь рассказать самые нестандартные методы [Романа Ротенберга] по сплочению команды?

– Бывают серии поражений. Либо выиграли, проиграли. Мой первый год в СКА – нетипичная история, мы проиграли раз 14, у нас график был аля 10 выиграли, 1 проиграли.

Были моменты – две подряд проиграем на следующий год, за пять игр две выиграем. Происходили какие-то командные ужины, обеды, какие-то легкие сплочения коллектива.

Организация на высшем уровне, ничего не сказать.

Виды сплочения всякие разные были: и на батутах прыгали, и в крокодила играли, выезжали за город, играли в какую-то игру типа гандбола аля нужно во флаг попасть, как в «Гарри Поттере».

Много всего нового. Каждый раз думаешь, что уже все попробовали, но что-то находилось новое, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов , ранее игравший в СКА .