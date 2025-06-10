Глотов о Гру: «В меру строгий, дисциплинированный, некоторые моменты пресекает по щелчку пальцев. У него хорошее настроение, особенно когда «Трактор» выигрывает»

Василий Глотов рассказал о тренерских качествах Бенуа Гру.

– Как вам работалось под руководством Бенуа Гру?

– Я играл в Канаде, и когда сюда приехал, то случился флешбэк. Североамериканский стиль, много деталей, в которых важна четкость, и все идет с тренировочного процесса. У нас много движения, что переносится на игру.

– Со стороны Гру выглядит позитивным дядюшкой, но говорят, что в то же время он жесткий специалист...

– Он строгий и дисциплинированный. Яркий пример – с опозданиями на собрания. Если говорить про игровые моменты, то на некоторые он может закрыть глаза или подсказать что-то через помощника. Но есть моменты, которые он пресекает по щелчку пальцев.

Так что он в меру строгий. В целом открытый человек. Я не могу сказать, что он много шутит, но у него обычно хорошее настроение, особенно когда команда выигрывает, – сказал форвард «Трактора » Василий Глотов .