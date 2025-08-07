«Куньлунь» – болельщикам: «9 сезонов, 557 матчей, где бы мы ни играли – в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах – всегда чувствовали поддержку»
Ранее сообщалось, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон «Куньлунь» провел в Мытищах.
«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. 🐉
Спасибо всем, кто был с нами все эти годы – хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам.
Где бы мы ни играли свои домашние матчи – в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах – мы всегда чувствовали большую поддержку.
Отдельных теплых слов заслуживают болельщики в Московской области – «Арена Мытищи» стала для нас настоящим домом, и вашу поддержку мы не забудем никогда.
Все истории когда-нибудь заканчиваются и начинаются заново. Спасибо за все 💔», – говорится в заявлении пресс-службы «Куньлуня».