Артюхин о КХЛ: «Было бы здорово возродить «Атлант». Не хватает этих подмосковных команд в нашей лиге. Дворцы есть, интерес болельщиков присутствует»

Евгений Артюхин считает, что было бы неплохо возродить «Атлант».

После закрытия «Витязя» и переезда «Куньлуня » в Санкт-Петербург в Фонбет Чемпионате КХЛ впервые не будет ни одной команды из Московской области.

«Было бы здорово возродить «Атлант». Не хватает этих подмосковных команд в нашей лиге. Дворцы есть, интерес болельщиков присутствует. В Мытищах, когда команда давала результат, когда менее успешно выступала, всегда были люди на трибунах.

В Мытищах любят хоккей, он там развивается. Там хорошая детская школа. У «Витязя » то же самое. Самое интересное, что развитие есть, детские школы живут. А вот команд в КХЛ, к сожалению, нет. Очень обидно, что так получается.

«Куньлунь» не был таким суперпопулярным в Мытищах. На топовые команды люди приходили, но на середняков уже было меньше зрителей.

Для меня «Витязь» тоже не последний клуб, который дал мне дорогу в жизнь. Я был у самых истоков. Обидно, что команда развалилась. Будем надеяться, что со временем будет решен финансовый вопрос в клубах. «Атлант » и «Витязь» важная часть Подмосковья», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.