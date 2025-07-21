Сушинский о «Куньлуне»: «Называется по-китайски, должен играть в Китае. Интереса было бы больше, чем в Мытищах или Петербурге, наверное. Или руководство понимает, что собрать народ на хоккее тяжело»
Максим Сушинский заявил, что «Куньлунь» должен играть в Китае.
«Если в Мытищах никто не ходил, то и в Петербурге тем более будет тяжело собрать народ. Лучше бы оставили «Витязь», чем «Куньлунь». В Балашихе хотя бы был свой пул болельщиков.
Результаты у «Куньлуня» связаны с уровнем игроков: он ниже, чем у других клубов. Редкие легионеры из «Куньлуня» добиваются перехода в российские топ-клубы. И уровень финансирования у команды совершенно другой.
Я вообще не понимаю, почему команда называется по-китайски. Она должна играть в Китае. Там, наверное, было бы больше зрительского интереса, чем в Мытищах или Петербурге. Либо руководство клуба понимает, что совсем тяжело собрать народ на хоккее», – сказал бывший форвард СКА и сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Ведомости»
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