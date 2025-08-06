Ларионов о предсезонке СКА: «Работа жесткая, привилегий ни у кого не будет, все честно. Играть будут те, кто лучше проявит себя»

Игорь Ларионов рассказал, как проходит предсезонная подготовка СКА.

«Атмосфера в первые четыре дня очень приятная. Отношения к работе потрясающее. На данный момент мы смотрим большую группу молодых игроков, которые вливаются в состав, у которых есть шанс себя проявить.

В течение 5-6 дней мы будем понимать, что мы имеем и какие у нас есть, скажем, варианты для того, чтобы «склеить» тройки, пятерки и так далее.

Конечно, уникальная ситуация, когда ты имеешь практически 100 с лишним игроков на одном катке. Это две команды МХЛ – «Академия СКА», «СКА-1946 » и «СКА-ВМФ ».

Конечно, в первые 10 дней, когда я приехал сюда, задача была посмотреть то, что мы имеем: какие возможности у этих ребят есть, какие-то маленькие нюансы, которые мы не знали, не видели. Идет общение с игроками, с тренерами команд.

И сегодня не случайно в эти первые дни мы привлекли большую группу молодых ребят, у которых будет шанс себя ярко проявить для того, чтобы побороться за место в составе, кого-то подтолкнуть и кого-то сделать лучше.

Мы хотим, чтобы ребята понимали всю ответственность, потому что это их профессия, это их работа. Если кто-то пришел не в том состоянии, те делают дополнительную работу. Она довольно-таки жесткая, потому что привилегий ни у кого не будет: не важно сколько лет, 17 или 35 – здесь все будет честно.

И в этом плане мы хотим, чтобы с первого дня, с каждой тренировки это была максимальная отдача, максимальная работа. Те, кто будут лучше – будут играть», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.