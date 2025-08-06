Мостовой об отставке Ротенберга из назначении Ларионова в СКА: «Чему удивляться? Каждый год перемены. Уход Никитина из «Локомотива» удивил»

Александр Мостовой заявил, что его не удивляют кадровые изменения в СКА.

– В межсезонье в КХЛ было очень много событий – перемены в СКА, закрытие «Витязя»… Что вас поразило?

– Скорее всего, то, что «Витязь» закрыли. Но опять же в сегодняшней ситуации ничего не удивляет. В футболе меня спрашивают: «Вы удивлены?..» Ну чему удивляться в нашем футболе? Нечему удивляться.

Проблема в том, что на первом месте у многих стоят личные интересы. Тем более в сегодняшней ситуации. Вы сами понимаете, какое сейчас время.

– Переменам в СКА, когда уволили Романа Ротенберга и назначили Игоря Ларионова, вы тоже не удивились?

– Конечно, нет. А чему удивляться? Каждый год происходят перемены. Единственное, чему удивился, что Игорь Никитин выиграл чемпионат и ушел из «Локомотива».

Ну, опять же, есть объяснение этому. Наверное, Никитин захотел поменять что-то. Что здесь такого? В жизни всегда так происходит, – сказал бывший полузащитник сборной России.