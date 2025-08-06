Мостовой об отставке Ротенберга из назначении Ларионова в СКА: «Чему удивляться? Каждый год перемены. Уход Никитина из «Локомотива» удивил»
– В межсезонье в КХЛ было очень много событий – перемены в СКА, закрытие «Витязя»… Что вас поразило?
– Скорее всего, то, что «Витязь» закрыли. Но опять же в сегодняшней ситуации ничего не удивляет. В футболе меня спрашивают: «Вы удивлены?..» Ну чему удивляться в нашем футболе? Нечему удивляться.
Проблема в том, что на первом месте у многих стоят личные интересы. Тем более в сегодняшней ситуации. Вы сами понимаете, какое сейчас время.
– Переменам в СКА, когда уволили Романа Ротенберга и назначили Игоря Ларионова, вы тоже не удивились?
– Конечно, нет. А чему удивляться? Каждый год происходят перемены. Единственное, чему удивился, что Игорь Никитин выиграл чемпионат и ушел из «Локомотива».
Ну, опять же, есть объяснение этому. Наверное, Никитин захотел поменять что-то. Что здесь такого? В жизни всегда так происходит, – сказал бывший полузащитник сборной России.