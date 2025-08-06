«Детройт», «Каролина» и «Монреаль» интересуются Мактавишем из «Анахайма». «Дакс» пока не продлили контракт с 22-летним форвардом (RG)
Мэйсон Мактавиш интересен «Детройту», «Каролине» и «Монреалю».
«Я думаю, сейчас шансов на то, что «Дакс» все-таки оставят его, стало больше. Но другие клубы по-прежнему пытаются его заполучить и не понимают, куда все это идет.
Слышал, что «Монреаль» и «Каролина» продолжают следить за ситуацией, но команда, интерес которой стабильно звучит все громче – это «Детройт».
Очевидно, что у [генменеджера «Анахайма»] Пэта Вербика и [генменеджера «Детройта»] Стива Айзермана есть общая история, и мне действительно кажется, что Стив видит в Мактавише игрока, который способен полностью изменить игру его команды в центре нападения», – сообщил источник.
Мактавиш является ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал 52 (22+30) очка в 76 играх регулярного чемпионата НХЛ.
