«Детройт», «Каролина» и «Монреаль» интересуются Мактавишем из «Анахайма». «Дакс» пока не продлили контракт с 22-летним форвардом (RG)

Мэйсон Мактавиш интересен «Детройту», «Каролине» и «Монреалю».

«Я думаю, сейчас шансов на то, что «Дакс» все-таки оставят его, стало больше. Но другие клубы по-прежнему пытаются его заполучить и не понимают, куда все это идет.

Слышал, что «Монреаль » и «Каролина » продолжают следить за ситуацией, но команда, интерес которой стабильно звучит все громче – это «Детройт».

Очевидно, что у [генменеджера «Анахайма »] Пэта Вербика и [генменеджера «Детройта »] Стива Айзермана есть общая история, и мне действительно кажется, что Стив видит в Мактавише игрока, который способен полностью изменить игру его команды в центре нападения», – сообщил источник.

Мактавиш является ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал 52 (22+30) очка в 76 играх регулярного чемпионата НХЛ.