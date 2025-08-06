Артюхин о переходе Кравцова в «Ванкувер»: «Возможно, нужен еще год в КХЛ, закрепиться на хорошем уровне и после ехать в Америку. Он достойно провел сезон»
Евгений Артюхин прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Ванкувер».
«Я могу сказать, что Виталий пересмотрел свое отношение к хоккею. То, что было два года назад, и в последнем сезоне – большая разница. Кравцов показывает сейчас другой хоккей.
Думаю, он воспринял все, что нужно для того, чтобы улучшить свои хоккейные качества и закрепиться в НХЛ. Виталий достойно выступил в прошлом сезоне.
Возможно, ему нужен еще год в КХЛ для того, чтобы закрепиться на хорошем уровне и после этого уже уехать в Америку. Но можно и сейчас попробовать», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
