Артюхин о переходе Кравцова в «Ванкувер»: «Возможно, нужен еще год в КХЛ, закрепиться на хорошем уровне и после ехать в Америку. Он достойно провел сезон»

Евгений Артюхин прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Ванкувер».

«Я могу сказать, что Виталий пересмотрел свое отношение к хоккею. То, что было два года назад, и в последнем сезоне – большая разница. Кравцов показывает сейчас другой хоккей.

Думаю, он воспринял все, что нужно для того, чтобы улучшить свои хоккейные качества и закрепиться в НХЛ . Виталий достойно выступил в прошлом сезоне.

Возможно, ему нужен еще год в КХЛ для того, чтобы закрепиться на хорошем уровне и после этого уже уехать в Америку. Но можно и сейчас попробовать», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.