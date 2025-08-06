  • Спортс
  • Корнилов о СКА: «Состав стал слабее, чем в прошлом сезоне. Короткий и Кузьмин заслужили места в основе своей работой, почему пока не проходят туда – не знаю»
15

Корнилов о СКА: «Состав стал слабее, чем в прошлом сезоне. Короткий и Кузьмин заслужили места в основе своей работой, почему пока не проходят туда – не знаю»

Кирилл Корнилов считает, что Матвей Короткий и Григорий Кузьмин должны быть в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга не включил нападающих в основной состав первой команды на предсезонный сбор. Игроки присоединились к команде «СКА-ВМФ», выступающей в Olimpbet ВХЛ.

«Ребята, как мне кажется, заслужили своей работой в прошлом сезоне места в основном составе. По каким причинам они туда пока не проходят – я не знаю.

О каких шагах Ларионова сейчас можно говорить, если СКА пока не провел ни одной предсезонной игры?

Мы смотрим на то, каким составом сейчас обладают петербуржцы. Как по мне, он стал слабее, чем в прошлом сезоне», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
