  • Овечкин о том, за что уважает фигуристов: «За преданность, что это тяжелый труд. Ягудин, Валиева, Медведева добились многого за счет труда, силы воли»
Овечкин о том, за что уважает фигуристов: «За преданность, что это тяжелый труд. Ягудин, Валиева, Медведева добились многого за счет труда, силы воли»

Александр Овечкин рассказал, за что уважает фигуристов.

За что вы уважаете фигуристов?

– За преданность, что это тяжелый труд.

Знаю много фигуристов, и если посмотреть Алексей Ягудин, Валиева и Медведева здесь. Это те люди, которые добились многого за счет труда, за счет силы воли, – сказал нападающий «Вашингтона». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
женское катание
