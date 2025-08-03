Овечкин о том, за что уважает фигуристов: «За преданность, что это тяжелый труд. Ягудин, Валиева, Медведева добились многого за счет труда, силы воли»
Александр Овечкин рассказал, за что уважает фигуристов.
– За что вы уважаете фигуристов?
– За преданность, что это тяжелый труд.
Знаю много фигуристов, и если посмотреть Алексей Ягудин, Валиева и Медведева здесь. Это те люди, которые добились многого за счет труда, за счет силы воли, – сказал нападающий «Вашингтона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
