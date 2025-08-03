Александр Овечкин: «Все, у кого есть успех и известность, должны заниматься благотворительностью. Бог дал то, что мы имеем. Мы должны помогать людям, у которых этого нет»

Александр Овечкин высказался о благотворительности.

Хоккеист возглавил департамент адаптивного спорта в рамках проекта «Корпорация добра» благотворительной программы ДоброFON.

«Бог дал то, что мы имеем, и мы должны помогать людям, у которых этого нет.

Все, у кого есть успех и известность, должны заниматься благотворительностью.

Ты должен помогать, развивать и делать то, что мы все делаем. Бог все видит. Если помог, то помогут тебе», – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .