Александр Овечкин: «Все, у кого есть успех и известность, должны заниматься благотворительностью. Бог дал то, что мы имеем. Мы должны помогать людям, у которых этого нет»
Александр Овечкин высказался о благотворительности.
Хоккеист возглавил департамент адаптивного спорта в рамках проекта «Корпорация добра» благотворительной программы ДоброFON.
«Бог дал то, что мы имеем, и мы должны помогать людям, у которых этого нет.
Все, у кого есть успех и известность, должны заниматься благотворительностью.
Ты должен помогать, развивать и делать то, что мы все делаем. Бог все видит. Если помог, то помогут тебе», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
