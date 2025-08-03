Андрей Кириленко: «Александр Овечкин отлично играет в баскетбол для любителя»

Андрей Кириленко отметил хорошие баскетбольные навыки Александра Овечкина.

«Я с самого детства знаю Овечкина, у него хорошие баскетбольные корни. Мы рады, что Саша побил рекорд, – ждем еще. Мы ненасытные в этом плане. Ждем, чтобы у него все получилось в следующем сезоне.

Саша отлично играет в баскетбол для любителя. Но это ему не нужно, он классно и профессионально проявляет себя в другом спорте. Очень забавно и интересно смотреть на ребят в других видах спорта», – сказал президент РФБ .