Андрей Кириленко: «Александр Овечкин отлично играет в баскетбол для любителя»
Андрей Кириленко отметил хорошие баскетбольные навыки Александра Овечкина.
«Я с самого детства знаю Овечкина, у него хорошие баскетбольные корни. Мы рады, что Саша побил рекорд, – ждем еще. Мы ненасытные в этом плане. Ждем, чтобы у него все получилось в следующем сезоне.
Саша отлично играет в баскетбол для любителя. Но это ему не нужно, он классно и профессионально проявляет себя в другом спорте. Очень забавно и интересно смотреть на ребят в других видах спорта», – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
