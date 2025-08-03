Евгения Медведева: «Овечкин – душевный человек. Величайший спортсмен, но без налета звездной болезни. Это здорово – сохранить в себе такого добряка»

Евгения Медведева поделилась мнением об Александре Овечкине.

– Ты вчера говорила, что хотела бы пересечься с Овечкиным и позвать в свое шоу. Сегодня вы на одном мероприятии. Ждать его на интервью?

– Пока что безуспешно (смеется). Первая фраза, которую мне сказал менеджер Саши Овечкина: «Я все вижу, знаю, что вы интересуетесь. Мы все изучили, но не можем пока что».

Просто пообщаться удалось, Саша – очень душевный человек. Каждый раз, когда пересекаемся, очень дружеские разговоры получаются, комфортно общаться с человеком такой величины.

Он величайший спортсмен, но без налета звездной болезни, а простой человек. Это здорово – сохранить в себе такого добряка.

– Есть ли такой же человек в фигурном катании?

– Для меня – это Хавьер Фернандес . Тоже величайший спортсмен, единственный в своей стране, но очень добрый, хороший друг, с которым мы до сих пор остаемся на связи.

– Ждать ли его выступления на твоем шоу?

– Нет, не ждать, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева .