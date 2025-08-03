Овечкин о съемках в фильмах: «Пытаюсь взять какие-то черты от актеров. У меня нет таких качеств, как у Бурунова, он делает все, чтобы повеселить людей. Моя теща Глаголева вообще была шикарная»
– Вы сейчас много где снимаетесь, в том числе и фильмах но заявляли, что вы не актер. Так что сложнее всего дается в съемках?
– Пытаюсь взять какие-то черты от актеров, пытаюсь сделать все возможное, чтобы произошло все быстро, качественно и самое главное – чтобы всем все понравилось.
– Какие именно черты берете от актеров?
– Если брать актерское мастерство, то я спортсмен и у меня нет таких качеств, как у Бурунова. Вот он реально человек, который делает все возможное для того, чтобы повеселить людей.
У меня теща Вера Витальевна Глаголева. Если посмотреть ее фильмы, то она вообще была шикарная и знала, что нужно делать. Царствие ей небесное. Пытаемся взять все, что только возможно, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин и Шипачев поучаствовали в съемках фильма «Дополнительное время». Кино объединяет спорт, фантастику и семейные ценности, в ролях – Хилькевич, Певцов, Курцын