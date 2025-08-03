Овечкин о фото с Медведевой и Валиевой: «Неожиданная, приятная встреча!»
Александр Овечкин сфотографировался с Евгенией Медведевой и Камилой Валиевой.
«Неожиданная, приятная встреча!» – приводит слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина телеграм-канал его медиа-команды.
Фото: t.me/ovigr8official
Медведева о том, у кого хотела бы взять интервью: «Из спортсменов – это Овечкин. Была бы большая честь»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости