Вячеслав Быков: «У Никитина есть все составляющие, чтобы добиться успеха в ЦСКА. У него в руках академия, школа, отличные хоккеисты и штаб с огромным опытом»

Вячеслав Быков оценил перспективы Игоря Никитина в ЦСКА.

Игорь Никитин вернулся на пост главного тренера ЦСКА в межсезонье. В сезоне-2024/25 он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом».

«У Никитина есть все составляющие, чтобы добиться успеха в ЦСКА.

У него в руках академия, школа, отличные хоккеисты и большой тренерский штаб с огромным опытом», – сказал бывший тренер ЦСКА Вячеслав Быков.