Вячеслав Быков: «У Никитина есть все составляющие, чтобы добиться успеха в ЦСКА. У него в руках академия, школа, отличные хоккеисты и штаб с огромным опытом»
Вячеслав Быков оценил перспективы Игоря Никитина в ЦСКА.
Игорь Никитин вернулся на пост главного тренера ЦСКА в межсезонье. В сезоне-2024/25 он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом».
«У Никитина есть все составляющие, чтобы добиться успеха в ЦСКА.
У него в руках академия, школа, отличные хоккеисты и большой тренерский штаб с огромным опытом», – сказал бывший тренер ЦСКА Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости