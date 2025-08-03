  • Спортс
  75-летний Крикунов о назначении в «Сочи»: «Хоккей – вся моя жизнь. А что возраст? Я 39 лет работаю, сейчас пойдет 40-й. Дай бог дойду до 1500 официальных матчей»
75-летний Крикунов о назначении в «Сочи»: «Хоккей – вся моя жизнь. А что возраст? Я 39 лет работаю, сейчас пойдет 40-й. Дай бог дойду до 1500 официальных матчей»

Владимир Крикунов прокомментировал решение возглавить «Сочи».

2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

– Как появился вариант возглавить «Сочи»?

– Мне позвонил Игорь Григоренко, генеральный директор, пригласил в команду. Я дал добро – так и оказался в «Сочи». Особо не думал, не гадал. Мы все с Игорем Владимировичем обсудили, и я согласился. Сейчас уже приступили к работе.

– Вы так легко рассказываете о звонке Григоренко, словно вам не 75 лет, а всего 50.

– На самом деле, так все и было. Хоккей – это вся моя жизнь, поэтому сказал себе: надо идти работать. А что возраст? Я 39 лет работаю в хоккее. Сейчас пойдет 40-й год. Дай бог дойду до 1500 официальных матчей.

– С вашим азартом вы и до 2000 матчей захотите дойти.

– До 2000 точно нет. У меня была мечта: закончу работать во взрослом хоккее и возьму молодую команду. Почти все время работал со взрослыми коллективами. А теперь хочу с молодежью.

– С молодой командой очень нелегко добиться каких-то значимых успехов.

– Мы не хотим закончить регулярный чемпионат и отправиться в отпуск. И поэтому уже начали серьезно работать. Хотя на Западе очень высокая конкуренция. Хорошая компания подобралась.

«Куньлунь» начал укрепляться. Я даже не говорю о ЦСКА, «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке». А «Торпедо» с «Северсталью» уже давно стали крепкими середняками, которые всегда играют в плей-офф, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов. 

87-летний Майоров про Крикунова в «Сочи»: «Ему уже 75 – пора успокоиться, наверное. Я уже лет 10 отдыхаю – может, и меня куда-то позовут»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
