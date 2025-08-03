Корнилов об «Ак Барсе»: «Линия обороны переукомплектована, нужен вратарь. Глядя на трансферную политику клуба, кажется, что он не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном»

Кирилл Корнилов высказался о селекции «Ак Барса» в это межсезонье.

«По сути, у «Ак Барса» укомплектована линия обороны. Притом я бы сказал, что она переукомплектована, поэтому распределение игрового времени – вопрос весьма интересный. Мне даже кажется, что вопрос с самой результативной линией защиты следующего сезона уже закрыт.

При этом времени до начала сезона еще достаточно, поэтому создать глубину в атаке еще можно. Но смогут ли Биро и Фисенко безболезненно заменить Петана и Кошелева , покажет только время.

Безусловно, «Ак Барсу» нужен вратарь. Мы много и часто говорим о Билялове и называем его одним из самых стабильных вратарей лиги. Конечно, у Тимура особая техника, он физически очень хорошо развит. Но очень важный момент – травмы. Если Билялов здоров, то он готов и по 70 процентов матчей забирать.

Хотя, вспоминая тренерскую карьеру Гатиятулина , понимаешь, что 70 процентов игр одному вратарю он не отдаст. Анвар Рафаилович, наоборот, всегда старается распределять игровое время между вратарями примерно поровну, чтобы никого не перегружать. Он определяется с основным вратарем только ближе к плей-офф.

Конечно, можно вспомнить о молодом Арефьеве, который дебютировал за «Ак Барс» в прошлом сезоне. В тот момент он громко о себе заявил, но он пока сыроват, чтобы быть вторым вратарем на постоянной основе. Как я говорил, Гатиятулин не любит загонять одного вратаря в регулярном чемпионате и использует двоих. Думаю, Арефьев еще шанс получит, но это не отменяет того, что «Ак Барсу» просто необходим хороший вратарский тандем.

Плюс оба вратаря всегда должны быть в тонусе. Поэтому казанцам нужен второй вратарь, который будет не просто бэкапом Билялова, а тем голкипером, который будет конкурировать с Тимуром.

Мы видим, как усиливается ЦСКА, «Авангард» и понимаем, что пока «Ак Барс» в стороне. Дело в том, что казанцы не подписывают именитых игроков, что делают другие клубы. Окей, Калынак – это неплохой защитник для Финляндии, но, опять же, есть вопрос, как его будут использовать.

Поэтому, глядя на трансферную политику «Ак Барса», кажется, что в сравнении с прошлым сезоном он остался на том же уровне и не стал сильнее», – сказал эксперт «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов.

«Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных» («Бизнес Online»)