Корнилов об «Ак Барсе»: «Линия обороны переукомплектована, нужен вратарь. Глядя на трансферную политику клуба, кажется, что он не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном»
«По сути, у «Ак Барса» укомплектована линия обороны. Притом я бы сказал, что она переукомплектована, поэтому распределение игрового времени – вопрос весьма интересный. Мне даже кажется, что вопрос с самой результативной линией защиты следующего сезона уже закрыт.
При этом времени до начала сезона еще достаточно, поэтому создать глубину в атаке еще можно. Но смогут ли Биро и Фисенко безболезненно заменить Петана и Кошелева, покажет только время.
Безусловно, «Ак Барсу» нужен вратарь. Мы много и часто говорим о Билялове и называем его одним из самых стабильных вратарей лиги. Конечно, у Тимура особая техника, он физически очень хорошо развит. Но очень важный момент – травмы. Если Билялов здоров, то он готов и по 70 процентов матчей забирать.
Хотя, вспоминая тренерскую карьеру Гатиятулина, понимаешь, что 70 процентов игр одному вратарю он не отдаст. Анвар Рафаилович, наоборот, всегда старается распределять игровое время между вратарями примерно поровну, чтобы никого не перегружать. Он определяется с основным вратарем только ближе к плей-офф.
Конечно, можно вспомнить о молодом Арефьеве, который дебютировал за «Ак Барс» в прошлом сезоне. В тот момент он громко о себе заявил, но он пока сыроват, чтобы быть вторым вратарем на постоянной основе. Как я говорил, Гатиятулин не любит загонять одного вратаря в регулярном чемпионате и использует двоих. Думаю, Арефьев еще шанс получит, но это не отменяет того, что «Ак Барсу» просто необходим хороший вратарский тандем.
Плюс оба вратаря всегда должны быть в тонусе. Поэтому казанцам нужен второй вратарь, который будет не просто бэкапом Билялова, а тем голкипером, который будет конкурировать с Тимуром.
Мы видим, как усиливается ЦСКА, «Авангард» и понимаем, что пока «Ак Барс» в стороне. Дело в том, что казанцы не подписывают именитых игроков, что делают другие клубы. Окей, Калынак – это неплохой защитник для Финляндии, но, опять же, есть вопрос, как его будут использовать.
Поэтому, глядя на трансферную политику «Ак Барса», кажется, что в сравнении с прошлым сезоном он остался на том же уровне и не стал сильнее», – сказал эксперт «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов.
