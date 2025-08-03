Кузнецов играл в свитере «Трактора» в матче любительской лиги в Вашингтоне 27 июля. Евгений набрал 1+1, его команда победила 6:2
Игра прошла 27 июля. Бывший форвард «Кэпиталс» вышел на лед за команду «Карпул» в матче против «Вулвс». Он играл в свитере «Трактора». Напомним, нападающий является воспитанником школы клуба.
В этом матче Евгений Кузнецов забил гол и отдал передачу. Игра завершилась победой «Карпула» со счетом 6:2.
Как отмечает RMNB.com, на протяжении игры Кузнецов смеялся и шутил. После матча он пожал руки игрокам и сфотографировался с ними на льду.
Сообщается, что вскоре после этого он вылетел в Россию.
Кузнецов уже играл в матче любительской лиги в Вашингтоне. В прошлой игре, которая прошла 16 июля, он отметился 2 голами и 4 передачами.
Напомним, в апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.
Агент игрока Шуми Бабаев ранее сообщил, что Кузнецов хотел бы подписать контракт в НХЛ, но вариант возвращения в КХЛ не исключается.
Отметим, что хоккеисты НХЛ нередко играют летом в любительских лигах. Ранее Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли на катке в канадской провинции Онтарио.