Агент Кузнецова о слухах про переговоры с «Ак Барсом»: «Это все инсинуации. Наша политика не меняется, ничего нового нет»

Агент Евгения Кузнецова опроверг слухи о переговорах с «Ак Барсом».

– Есть ли вероятность того, что Евгений действительно подпишет контракт с «Ак Барсом»?

– Это все пока инсинуации, никаких разговоров нет. Наша политика не меняется, ничего нового нет.

– То есть с «Ак Барсом» переговоров по Кузнецову не начинали?

– Нет, – сказал Шуми Бабаев.

Бабаев о возвращении Кузнецова в СКА: «Таких разговоров и быть не может. Цель визита Евгения в Петербург – бытовая. Просто забрать вещи»