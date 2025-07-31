Агент Кузнецова о слухах про переговоры с «Ак Барсом»: «Это все инсинуации. Наша политика не меняется, ничего нового нет»
Агент Евгения Кузнецова опроверг слухи о переговорах с «Ак Барсом».
– Есть ли вероятность того, что Евгений действительно подпишет контракт с «Ак Барсом»?
– Это все пока инсинуации, никаких разговоров нет. Наша политика не меняется, ничего нового нет.
– То есть с «Ак Барсом» переговоров по Кузнецову не начинали?
– Нет, – сказал Шуми Бабаев.
Бабаев о возвращении Кузнецова в СКА: «Таких разговоров и быть не может. Цель визита Евгения в Петербург – бытовая. Просто забрать вещи»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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