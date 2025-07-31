Евгений Артюхин: «Салават» сильно ослабел. Не вижу, что эта команда может пройти дальше второго раунда»
Ранее гендиректор клуба Ринат Баширов заявил, что в новом сезоне финансы «Салавата» будут ограничены.
– В следующем сезоне «Салават Юлаев» собирается делать ставку исключительно на собственных воспитанников, как считаете, будут ли у них реальные шансы хотя бы на попадание в плей-офф?
– С одной стороны, урезание бюджета плохо, но зато у молодых игроков, воспитанников клуба появится шанс проявить себя. Они получат больше игрового времени и больше доверия от тренерского штаба.
А что касается результата «Салавата Юлаева» в следующем сезоне, пока сложно об этом говорить, конечно, команда сильно ослабела. «Салават» будет бороться, но такого же достижения, как в прошлом году, ждать не стоит.
Не вижу, что эта команда может пройти дальше второго раунда. Понятно, что задачей будет попадание в плей-офф, в принципе это реализуемо. Но важно будет понять, насколько молодые ребята готовы к игре на лидерских ролях в КХЛ, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.