Евгений Артюхин: «Салават» сильно ослабел. Не вижу, что эта команда может пройти дальше второго раунда»

Евгений Артюхин высказался в ситуации в «Салавате Юлаеве».

Ранее гендиректор клуба Ринат Баширов заявил , что в новом сезоне финансы «Салавата» будут ограничены.

– В следующем сезоне «Салават Юлаев» собирается делать ставку исключительно на собственных воспитанников, как считаете, будут ли у них реальные шансы хотя бы на попадание в плей-офф?

– С одной стороны, урезание бюджета плохо, но зато у молодых игроков, воспитанников клуба появится шанс проявить себя. Они получат больше игрового времени и больше доверия от тренерского штаба.

А что касается результата «Салавата Юлаева» в следующем сезоне, пока сложно об этом говорить, конечно, команда сильно ослабела. «Салават» будет бороться, но такого же достижения, как в прошлом году, ждать не стоит.

Не вижу, что эта команда может пройти дальше второго раунда. Понятно, что задачей будет попадание в плей-офф, в принципе это реализуемо. Но важно будет понять, насколько молодые ребята готовы к игре на лидерских ролях в КХЛ , – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.