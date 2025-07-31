Зюзин о бронзе «Салавата»: «Надо поставить памятник штабу Козлова, он выжал из команды 200%. Но это лишь фасад. Клуб совмещает бронзовый блеск и нищету внутренней системы»

Андрей Зюзин высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве».

Ранее появилась информация о том, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей , так как клубу нужно закрывать долги.

В сеоне-2024/25 йфимский клуб дошел до полуфинала плей-офф, где уступил в серии с «Локомотивом» (1-4).

– Уфа – бронзовый призер последнего сезона КХЛ…

– Тут надо поставить памятник тренерскому штабу Виктора Козлова . Он выжал из команды двести процентов, дал результат.

Но вы поймите, что это всего лишь фасад. Нынешний «Салават» – уникальный клуб, совмещающий этот бронзовый блеск и, к сожалению, нищету внутренней хоккейной системы. Тут, как ни старайся, бронзовым фасадом дыры не закроешь.

Ну и потом у Уфы особые традиции. Долгие годы она привыкала к результату, в десятых годах с тем же Козловым в роли капитана выигрывала Кубок Гагарина .

А когда я начинал свою карьеру защитника, в девяностые годы мы трижды брали с родным «Салаватом» бронзовые медали – кстати, с составом без легионеров и на 99 процентов из своих воспитанников. Да и в роли тренера в штабе Игоря Захаркина мы становились третьими. Так что хоккейные амбиции Башкортостана никуда не делись, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева » Андрей Зюзин .

Зюзин о «Салавате»: «Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки. Очень дорогое удовольствие, за которое придется платить»