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Плющев о «Локомотиве»: «Никитин привел команду к Кубку Гагарина, и теперь лишить тренера-чемпиона перстня... Это же память, история и культура! Детские обиды какие-то»

Владимир Плющев высказался о ситуации с чемпионскими перстнями штаба Никитина.

Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба. В мае клуб под руководством Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб.

3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива», штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.

«Да, это тренерский штаб уже другой команды, но эти специалисты выиграли первый Кубок Гагарина для Ярославля. Не знаю, как они расставались, но надо быть выше мелкопакостных обид.

Не давать перстень – это все равно что человек заслужил медаль и ее не дали! Для меня это странный шаг. Детские обиды какие-то.

Тренер впервые привел команду к Кубку Гагарина, а «Локомотив» очень долго шел к этому трофею. И теперь лишить тренера-чемпиона перстня... Это же память, история и культура!» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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