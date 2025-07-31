«Локомотив» не сделал чемпионские перстни Никитину и его штабу. Тренеры перешли в ЦСКА в межсезонье («Матч ТВ»)
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В мае «Локомотив» под руководством Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1). Пятый матч между командами состоялся 21 мая.
В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб, в который входят Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.
3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива», штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.
«Локомотив» отказался делать чемпионские перстни Никитину и другим тренерам, которые привели клуб к Кубку Гагарина, а потом ушли в ЦСКА», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.
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