«Локомотив» не сделал чемпионские перстни Никитину и его штабу. Тренеры перешли в ЦСКА в межсезонье («Матч ТВ»)

«Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

В мае «Локомотив» под руководством Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина , победив в финальной серии «Трактор» (4-1). Пятый матч между командами состоялся 21 мая.

В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб, в который входят Дмитрий Юшкевич , Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива », штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.

«Локомотив» отказался делать чемпионские перстни Никитину и другим тренерам, которые привели клуб к Кубку Гагарина, а потом ушли в ЦСКА», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.

«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?