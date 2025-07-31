Быков о том, что «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Никитину и его штабу: «У меня нет понимания таких действий. Может, в другой ситуации вручат?»
Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба.
В мае клуб под руководством Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1). В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб.
3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива», штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.
– Не кажется ли вам несправедливой ситуация, что «Локомотив» не сделал перстни для Никитина и его штаба?
– Было бы интересно узнать, в связи с чем такой подход. У меня, если честно, нет понимания таких действий.
Может быть, перстни вручат в другой ситуации? – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?