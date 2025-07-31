Вайсфельд о селекции: «Ак Барс» ничего не делает, но это не характеризует их ни положительно, ни отрицательно. Может, они считают, что у них все в порядке и им никто не нужен»
Леонид Вайсфельд высказался о селекционной работе «Локомотива» и «Ак Барса».
«Начнем с того, что селекция – это не цель, а способ улучшить команду. Вот, например, «Локомотив» никаких изменений не сделал, а сохранил практически чемпионский состав. Поэтому отметил бы железнодорожников.
От кого ожидал большего? Начнем с того, что Казань ничего не делает, но это их никак не характеризует – ни положительно, ни отрицательно.
Может быть, они считают, что у них все в порядке и им никто не нужен», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости