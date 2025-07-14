Овечкин о подаренном ему козленке: «Жив‑здоров, в меру упитан. Бэкстрем по приколу подарил – когда я побил рекорд, все сошли с ума и начали делать сумасшедшие вещи»

Александр Овечкин заявил, что подаренный ему козленок в полном порядке.

На церемонии в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ Никлас Бэкстрем подарил россиянину живого козленка.

Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

– Вам подарили козленка. Многих интересует его судьба, где и как он?

– Жив‑здоров, это самое главное.

– В меру упитан, да?

– Да, в меру упитан. Опять же, можно сказать, по приколу Бэкстрем мне подарил. То, что произошло, когда я побил рекорд… Просто все сошли с ума и начали делать какие‑то сумасшедшие вещи.

То же самое с козлом, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин .

Овечкин о ремиксе на песню «18 мне уже» в честь рекорда: «Очень понравилось, мы с Сергеем Жуковым хорошо общаемся. «Руки вверх!» – группа моей молодости, все песни знаем»