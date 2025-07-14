Овечкин о подаренном ему козленке: «Жив‑здоров, в меру упитан. Бэкстрем по приколу подарил – когда я побил рекорд, все сошли с ума и начали делать сумасшедшие вещи»
На церемонии в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ Никлас Бэкстрем подарил россиянину живого козленка.
Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.
– Вам подарили козленка. Многих интересует его судьба, где и как он?
– Жив‑здоров, это самое главное.
– В меру упитан, да?
– Да, в меру упитан. Опять же, можно сказать, по приколу Бэкстрем мне подарил. То, что произошло, когда я побил рекорд… Просто все сошли с ума и начали делать какие‑то сумасшедшие вещи.
То же самое с козлом, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о ремиксе на песню «18 мне уже» в честь рекорда: «Очень понравилось, мы с Сергеем Жуковым хорошо общаемся. «Руки вверх!» – группа моей молодости, все песни знаем»