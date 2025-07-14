Овечкин о Бэкстреме: «Один из моих лучших партнеров. Мы выросли вместе как хоккеисты, как люди»
Александр Овечкин назвал Никласа Бэкстрема одним из лучших партнеров в карьере.
Овечкин и Бэкстрем вместе сыграли в 1058 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Александр забил 279 шайб после передач шведа.
– Бэкстрем – ваш самый любимый партнер?
– Ну конечно, мы, можно сказать, выросли вместе как хоккеисты, как люди. Один из моих лучших партнеров, конечно, – сказал нападающий «Вашингтона»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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