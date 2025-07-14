Овечкин о Бэкстреме: «Один из моих лучших партнеров. Мы выросли вместе как хоккеисты, как люди»

Александр Овечкин назвал Никласа Бэкстрема одним из лучших партнеров в карьере.

Овечкин и Бэкстрем вместе сыграли в 1058 матчах регулярных чемпионатов НХЛ . Александр забил 279 шайб после передач шведа.

– Бэкстрем – ваш самый любимый партнер?

– Ну конечно, мы, можно сказать, выросли вместе как хоккеисты, как люди. Один из моих лучших партнеров, конечно, – сказал нападающий «Вашингтона »