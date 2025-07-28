Пономарев о Потуральски: «Один из сильнейших хоккеистов, с кем я играл в АХЛ. Он поможет «Авангарду» выигрывать, а не только радовать болельщиков красивой игрой»
Василий Пономарев высказался о новичке «Авангарда» Эндрю Потуральски.
Ранее 31-летний американский форвард заключил однолетнее соглашение с омским клубом. В прошлом хоккеисты пересекались в системе «Каролины».
«Я считаю, это один из сильнейших хоккеистов, с которыми я играл в АХЛ. Этот человек поможет нам выигрывать, а не только радовать болельщиков красивой игрой.
Болельщик намного больше рад, когда команда выигрывает, нежели когда видит красивые пируэты.
Поэтому Потуральски, в первую очередь, поможет нам выигрывать, но и не без красивых голов», – сказал форвард «Авангарда».
Форвард фарма «Сан-Хосе» Потуральски в 3-й раз стал лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – 73 очка в 59 играх. Он 3-й игрок лиги с таким достижением
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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