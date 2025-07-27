Грицюк о своем сезоне: «По очкам можно было выступить лучше. Сами знаете, какая в СКА была команда, не все могли поделить игровое время, где-то были просадки, не шло в большинстве»

Арсений Грицюк оценил свое выступление за СКА в сезоне-2024/25.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси». В сезоне-2024/25 он набрал 44 (17+27) очка в 49 играх регулярного чемпионата.

– У тебя был неоднозначный сезон в СКА.

– В этом году? Думаю, наоборот, он был стабильным, только по очкам можно было выступить лучше.

Сами знаете, какая в СКА была команда, не все могли поделить игровое время, где-то по нему были просадки. Не шло в большинстве. В конце сезона уже все более-менее стабилизировалось, все понимали, кто на какой роли.

По поводу выступления команды – да, не лучший сезон. Но с точки зрения личного выступления – много в чем добавил, – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк .