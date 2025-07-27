Грицюк об отъезде в НХЛ: «Может, стоило остаться в КХЛ, но потом могло быть поздно – лучше поехать в расцвете сил»

Экс-форвард СКА Арсений Грицюк считает. что вовремя подписал контракт с «Нью-Джерси».

— Понимаешь, что рискуешь потерять год?

— Понимаю. Но у меня такой возраст, что лучше сейчас поехать попробовать. И, если что, вернуться. Но вообще о возвращении лучше не думать, хочется провести год полностью там и отдать все, что могу.

— Не было мысли, что ты поторопился, когда узнал об изменениях в руководстве СКА?

— Нет, точно нет. У нас была договоренность, что я отрабатываю контракт в СКА два года, и потом хочу попробовать силы в НХЛ . Роман Борисович [Ротенберг] не подходил, не давил. Знал, что у меня есть такая мечта, такая цель.

— Было ли общение с «Нью-Джерси» и понимание, что ты там будешь делать? В каком примерно звене играть?

— Такого точно не было. Был скаут на связи, человек, отвечающий за развитие проспектов. Он постоянно был на связи. Думаю, они хотят посмотреть на меня, на мой уровень, и все будет зависит только от меня.

— Как думаешь, ты готов к НХЛ?

— Думаю, да.

— Может быть, стоило еще провести какое-то время в КХЛ?

— Может быть, и стоило. Но потом могло быть поздно, лучше поехать, когда ты в расцвете сил, и попробовать, – сказал 24-летний Грицюк .