Грицюк об отъезде в НХЛ: «Может, стоило остаться в КХЛ, но потом могло быть поздно – лучше поехать в расцвете сил»
— Понимаешь, что рискуешь потерять год?
— Понимаю. Но у меня такой возраст, что лучше сейчас поехать попробовать. И, если что, вернуться. Но вообще о возвращении лучше не думать, хочется провести год полностью там и отдать все, что могу.
— Не было мысли, что ты поторопился, когда узнал об изменениях в руководстве СКА?
— Нет, точно нет. У нас была договоренность, что я отрабатываю контракт в СКА два года, и потом хочу попробовать силы в НХЛ. Роман Борисович [Ротенберг] не подходил, не давил. Знал, что у меня есть такая мечта, такая цель.
— Было ли общение с «Нью-Джерси» и понимание, что ты там будешь делать? В каком примерно звене играть?
— Такого точно не было. Был скаут на связи, человек, отвечающий за развитие проспектов. Он постоянно был на связи. Думаю, они хотят посмотреть на меня, на мой уровень, и все будет зависит только от меня.
— Как думаешь, ты готов к НХЛ?
— Думаю, да.
— Может быть, стоило еще провести какое-то время в КХЛ?
— Может быть, и стоило. Но потом могло быть поздно, лучше поехать, когда ты в расцвете сил, и попробовать, – сказал 24-летний Грицюк.