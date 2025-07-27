Грицюк о закрытии «Витязя»: «Как может клуб пропасть из КХЛ? Для меня это непонятно. Жалко, что много ребят останутся без контракта»

Арсений Грицюк высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

– В Балашихе теперь снова нет хоккея. Что думаете о закрытии «Витязя?»

– Жалко, что много ребят останутся без контракта.

Да и вообще, как может клуб пропасть из КХЛ ? Для меня это непонятно, – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк , ранее выступавший за СКА и «Авангард».