Грицюк о закрытии «Витязя»: «Как может клуб пропасть из КХЛ? Для меня это непонятно. Жалко, что много ребят останутся без контракта»
Арсений Грицюк высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.
– В Балашихе теперь снова нет хоккея. Что думаете о закрытии «Витязя?»
– Жалко, что много ребят останутся без контракта.
Да и вообще, как может клуб пропасть из КХЛ? Для меня это непонятно, – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк, ранее выступавший за СКА и «Авангард».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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