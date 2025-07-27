Антипин о переговорах с клубами: «Все в процессе, конкретики пока нет. Силы есть играть, желание огромное. Дай бог, все получится»
Виктор Антипин сообщил, что хочет продолжить карьеру в КХЛ.
В сезоне-2024/25 защитник выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс».
– Ведете переговоры с клубами?
– Все в процессе. Конкретики пока никакой нет.
– Сезон в «Барысе» получился скомканным...
– Много своих проблем было в «Барысе» в плане руководства, стратегии. Были сложности.
– Есть желание продолжать карьеру в КХЛ?
– Силы есть играть, желание огромное. Дай бог, все получится, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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