Антипин о переговорах с клубами: «Все в процессе, конкретики пока нет. Силы есть играть, желание огромное. Дай бог, все получится»

Виктор Антипин сообщил, что хочет продолжить карьеру в КХЛ.

В сезоне-2024/25 защитник выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс ».

– Ведете переговоры с клубами?

– Все в процессе. Конкретики пока никакой нет.

– Сезон в «Барысе» получился скомканным...

– Много своих проблем было в «Барысе» в плане руководства, стратегии. Были сложности.

– Есть желание продолжать карьеру в КХЛ?

– Силы есть играть, желание огромное. Дай бог, все получится, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин.