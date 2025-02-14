Виктор Антипин: «Уровень КХЛ 5-7 лет назад был другим. Приезжали звезды из НХЛ. Тогда были имена, а сейчас их стало заметно меньше»

Виктор Антипин поделился мыслями об уровне КХЛ.

Защитник дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в 2010 году.

– Как считаешь, уровень КХЛ снизился за последние годы?

– На мой взгляд, уровень лиги пять-семь лет назад был несколько другим, поскольку к нам приезжали российские и европейские звезды из НХЛ .

Раньше на аренах постоянно собирались аншлаги, на выездах болельщики встречали нас у отеля… Тогда были имена, а сейчас их стало заметно меньше. Сейчас другие времена, мне кажется, – сказал защитник «Барыса » Виктор Антипин .